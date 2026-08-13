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Requins : Les seigneurs des mers de la Préhistoire à nos jours (Baisse de prix)

Yang Yang, Zhao Chuang

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Les prédateurs les plus féroces, les seigneurs des mers : les requins ! Avec une attention particulière apportée aux détails, chaque requin est fidèlement représenté et très réaliste, accompagné de d'anecdotes incroyables et de descriptions impeccables . Les requins existent depuis 400 millions d'années : bien plus longtemps que les dinosaures et que nous les humains. Prédateurs féroces, ils ont survécu à des extinctions massives et ont évolué en de multiples formes, certaines vraiment incroyables. Grâce à la formule PNSO, qui combine l'art et la science, ces pages pleines d'illustrations et d'informations actualisées racontent la vie secrète de 20 de ces formidables créatures, disparues et vivantes. Du puissant requin blanc de 7 mètres de long au Carcharocles trois fois plus grand, en passant par l'Helicoprion avec sa scie circulaire de 40 dents, ce nouveau livre offre des émotions très fortes aux lecteurs de tous âges, qui découvriront également comment ces prédateurs sont plus sans défense qu'ils ne le paraissent. Menacés par la pêche incontrôlée et l'activité humaine, les requins sont en fait des " monstres ", mais ils doivent être protégés et sauvés.

Par Yang Yang, Zhao Chuang
Chez Nuinui jeunesse

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Auteur

Yang Yang, Zhao Chuang

Editeur

Nuinui jeunesse

Genre

Nature et animaux dès 6 ans

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Requins : Les seigneurs des mers de la Préhistoire à nos jours (Baisse de prix)

Yang Yang, Zhao Chuang trad. Marinella Debernardi

Paru le 13/08/2026

56 pages

Nuinui jeunesse

12,90 €

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