Le Petit Magicien

Emerveillez votre public avec les secrets d'un grand magicien : des tours de cartes aux disparitions d'objets, des illusions aux tours de magie, à l'aide des vidéos ! A l'intérieur du coffret : un manuel illustré avec les étapes et les objets nécessaires pour réaliser des tours de magie, un livre de magie sur lequel apparaissent d'incroyables illustrations et une baguette magique spéciale pour un spectacle inoubliable ! De nombreuses vidéos, accessibles via des liens et des QR codes, aideront chaque petit magicien à progresser, avec des instructions et des détails pour devenir un maître de la magie.