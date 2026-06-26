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#Essais

Les Ailes de l'Invisible

Cécile Masson Rojas

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Un récit authentique qui montre comment se reconnecter au subtil après s'en être détourné. Les Ailes de l'Invisible retrace un cheminement vers l'acceptation de soi et prouve que s'accepter pleinement est une clé pour une vie apaisée. Enfant, Cécile Masson-Rojas voit des ombres que personne d'autre ne perçoit. Pendant des années, elle nie sa médiumnité et se réfugie dans les sciences, jusqu'à ce que son corps porte le poids de ce qu'elle retient. Elle choisit alors d'accepter pleinement qui elle est. Aujourd'hui exploratrice des mondes subtils, elle accompagne les êtres sensibles dans la compréhension de leur réalité. Dans un monde où beaucoup se sentent différents, ce livre rappelle une chose essentielle : on n'est ni fou, ni seul.

Par Cécile Masson Rojas
Chez Hello Editions

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Auteur

Cécile Masson Rojas

Editeur

Hello Editions

Genre

Réussite personnelle

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Les Ailes de l'Invisible

Cécile Masson Rojas

Paru le 26/06/2026

208 pages

Hello Editions

19,90 €

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