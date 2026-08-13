Cette série de livres consacrés à la nature et aux animaux accompagne les plus petits dans la découverte de nombreux environnements différents, de manière ludique et stimulante. Les fascinants reptiles et leurs habitats variés sont présentés dans 8 scénarios pop-up différents, réalisés sur plusieurs niveaux pour donner une impression de perspective, avec un surprenant effet tridimensionnel. Découvrez les crocodiles, les serpents du désert, les reptiles de la forêt tropicale et tous les habitats de ces créatures fascinantes. Une aventure passionnante pour découvrir les caractéristiques et les habitudes des reptiles.