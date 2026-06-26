La Revanche de Belinda

Qui aurait pu imaginer que Belinda, à peine sortie du lycée, mènerait un combat aussi intense pour obtenir le respect qu'elle mérite, pour elle-même et pour toutes les femmes ? Piégée dans un triangle amoureux dont elle ignore tout, la jeune femme refuse de se laisser briser. Guidée par une conviction profonde, celle que toute femme mérite d'être traitée comme une reine, elle décide de reprendre le contrôle de son histoire. Déterminée et stratège, Belinda orchestre une revanche aussi audacieuse qu'implacable contre celui qu'elle aime. Dans ce jeu dangereux où se mêlent manipulation, émotions et imprévus, chaque choix a un prix. Portée par sa force intérieure, elle avance sans reculer, prête à affronter les conséquences de ses actes...