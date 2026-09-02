L'hélicier de Ceint-d'Eau

Avec ce troisième volet de La Saga du Lot, Jean-José Boutaric nous entraîne au coeur des grandes mutations du XXe siècle. Après les gabarriers du Lot et les cheminots, les descendants de la famille Cantagrehl découvrent l'âge des moteurs et de l'aviation. Des années folles aux heures tragiques de la Seconde Guerre mondiale, ils participent à l'aventure industrielle française, de la fabrication des hélices d'avion à l'engagement au sein des Forces Aériennes Françaises Libres. A travers le destin de six générations, cette fresque familiale fait revivre les bouleversements techniques, sociaux et humains qui ont transformé la Francemoderne. Mais au-delà des progrès et des épreuves, une fidélité demeure : celle de la vallée du Lot, terre de racines, de mémoire et de retour.