"Le bâtiment, en lui-même, était particulier. Il s'agissait d'une ancienne polyclinique située à l'angle d'un carrefour, formée à partir de deux constructions mitoyennes en passe d'être transformées en unités d'habitation. [... ] L'accrochage, à proprement parler, n'a pris qu'une journée. Comme à notre habitude, il s'est réalisé avec simplicité et sans mots, selon un protocole tacite maintes fois éprouvé qui relève de ces gestes que l'on connaît par coeur et que l'on reproduit naturellement, de manière quasi intuitive. Et, dans le cas présent, les emplacements étaient déjà choisis. Après quinze jours passés dans l'enceinte de ce bâtiment, à en habiter mentalement chaque recoin, les dessins, peintures et photographies ont trouvé leur place d'eux-mêmes, pourrait-on dire. En frottant les surfaces, en les scrutant méticuleusement, nous les sentions appeler telle ou telle oeuvre. Les murs ont décidé pour nous, nous n'avions qu'à les écouter". (Extrait de la postface de Clémentine Davin.)Gudny Rósa Ingimarsdottir, artiste plasticienne islandaise, vit et travaille à Bruxelles. Elle applique une recherche constante et expérimentale par le dessin, le son, la photographie, l'écriture, ... Axé sur le temps, son travail privilégie le développement de l'intensité de l'émotion. Ses oeuvres sont exposées dans divers lieux privés et institutionnels en Islande, Belgique, France, Slovénie... Gauthier Hubert vit et travaille à Bruxelles. Artiste plasticien privilégiant la peinture, il développe un travail fictionnel et narratif soutenu par l'écriture et les bases de la sémantique. Il a régulièrement exposé en solo et en groupe dans divers lieux privés et institutionnels en Belgique, Islande, France, Suisse, Royaume-Uni... Clémentine Davin est historienne de l'art, auteure et chercheuse en art contemporain, membre de l'Association Internationale des Critiques d'Art. Chargée d'enseignement théorique à l'Ecole Supérieure des Arts - ARTS à Mons, elle contribue régulièrement aux revues d'actualité artistique 'L'Art même' et 'Flux News'.