Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Dagobert, culotté, mais à l'envers Des livres à la folie (pas douce) Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Squat

Gudny Rosa Ingimarsdottir, Gauthier Hubert

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Le bâtiment, en lui-même, était particulier. Il s'agissait d'une ancienne polyclinique située à l'angle d'un carrefour, formée à partir de deux constructions mitoyennes en passe d'être transformées en unités d'habitation. [... ] L'accrochage, à proprement parler, n'a pris qu'une journée. Comme à notre habitude, il s'est réalisé avec simplicité et sans mots, selon un protocole tacite maintes fois éprouvé qui relève de ces gestes que l'on connaît par coeur et que l'on reproduit naturellement, de manière quasi intuitive. Et, dans le cas présent, les emplacements étaient déjà choisis. Après quinze jours passés dans l'enceinte de ce bâtiment, à en habiter mentalement chaque recoin, les dessins, peintures et photographies ont trouvé leur place d'eux-mêmes, pourrait-on dire. En frottant les surfaces, en les scrutant méticuleusement, nous les sentions appeler telle ou telle oeuvre. Les murs ont décidé pour nous, nous n'avions qu'à les écouter". (Extrait de la postface de Clémentine Davin.)Gudny Rósa Ingimarsdottir, artiste plasticienne islandaise, vit et travaille à Bruxelles. Elle applique une recherche constante et expérimentale par le dessin, le son, la photographie, l'écriture, ... Axé sur le temps, son travail privilégie le développement de l'intensité de l'émotion. Ses oeuvres sont exposées dans divers lieux privés et institutionnels en Islande, Belgique, France, Slovénie... Gauthier Hubert vit et travaille à Bruxelles. Artiste plasticien privilégiant la peinture, il développe un travail fictionnel et narratif soutenu par l'écriture et les bases de la sémantique. Il a régulièrement exposé en solo et en groupe dans divers lieux privés et institutionnels en Belgique, Islande, France, Suisse, Royaume-Uni... Clémentine Davin est historienne de l'art, auteure et chercheuse en art contemporain, membre de l'Association Internationale des Critiques d'Art. Chargée d'enseignement théorique à l'Ecole Supérieure des Arts - ARTS à Mons, elle contribue régulièrement aux revues d'actualité artistique 'L'Art même' et 'Flux News'.

Par Gudny Rosa Ingimarsdottir, Gauthier Hubert
Chez La Lettre volée

|

Auteur

Gudny Rosa Ingimarsdottir, Gauthier Hubert

Editeur

La Lettre volée

Genre

Art contemporain

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Squat par Gudny Rosa Ingimarsdottir, Gauthier Hubert

Commenter ce livre

 

Squat

Gudny Rosa Ingimarsdottir, Gauthier Hubert

Paru le 13/08/2026

104 pages

La Lettre volée

28,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782873176907
9782873176907
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Juillettistes et Aoûtiens : six livres abandonnés sur une aire d’autoroute Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France Fabien Clauw, le romancier maritime aux 250 000 lecteurs, est mort Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.