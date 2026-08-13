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La mémoire de l’oeil

Philippe Devries

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Comment s'exerce la mémoire d'une oeuvre ? Comment oeuvre-t-elle en nous ? L'oeuvre s'ouvre en s'éloignant et le corps se prolonge dans le regard. Telle est la quête paradoxale de l'auteur qui pratique le jeu des associations. Tantôt une oeuvre émerge à la naissance d'une phrase, tantôt l'oeuvre suscite la phrase en surgissant de la mémoire. Par les mots, il tente de mettre à jour le travail qu'opère le regard intérieur sur une oeuvre de sa collection ainsi que l'expérience de l'acquisition matérielle qui est à la base de cette incorporation mentale de l'oeuvre. Et pour exprimer cette expérience intérieure des oeuvres d'art, une règle a été suivie tout au long du livre : parler des oeuvres sans les avoir sous le regard, en se fiant à leur remémoration. La mémoire de l'oeil consiste à se baser exclusivement sur l'image mentale et à se placer au centre de sa résonance. Vivre sur les bords, là où les mains se prolongent à travers le regard pour tenter de saisir ce qui s'ouvre, ce qui s'oeuvre, au bout des doigts. Philippe Devries est un amateur d'art autodidacte et collectionneur d'art contemporain. Ouvres de sa collection privée dans cet ouvrage : Fabrice Souvereyns, Alain Bornain, Camille De Taeye, Dominique De Beir, Solina Denis, Andrea De Bortoli, Tinus Vermeersch, Marc Angeli, Jacques Charlier, Gudny Rosa Ingimarsdottir, Florian Kiniques, Marija Rinkeviciute, Stephan Balleux, Silja Gudnyjardottir Hubert, Jean-Gilles Badaire, Lucile Bertrand, Juana Bustamante, Charlotte Flamand, Marie Rosen, Gauthier Hubert, Jean-François Octave, Juan Canizares, Jean-Louis Micha, Mao Wu, Elodie Antoine, François Jacob, Annabelle Guetatra, Johan De Wilde, Bernard Villers.

Par Philippe Devries
Chez La Lettre volée

|

Auteur

Philippe Devries

Editeur

La Lettre volée

Genre

Ecrits sur l'art

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La mémoire de l’oeil

Philippe Devries

Paru le 13/08/2026

160 pages

La Lettre volée

20,00 €

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