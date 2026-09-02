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Enzo Ferrari

Monte luca Dal, Luca Dal Monte

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A la rencontre d'Enzo Ferrari : l'homme derrière la légende. Fort du succès de Enzo Ferrari - la biographie définitive paru en avril 2024, cette version brochée en format grand poche reprend l'intégralité du précédent ouvrage mais à plus petit prix. Ce livre présente la biographie définitive d'Enzo Ferrari, le fondateur de la célèbre marque au cheval cabré et de la Scuderia Ferrari, détentrice incontestée du record de titres de champion du monde constructeurs et pilotes en Formule 1. Fruit d'un travail de recherche considérable de l'auteur et ancien directeur des services presse de Ferrari, Luca Dal Monte, cet ouvrage monumental retrace avec force détails et anecdotes l'ascension d'il Commandatore vers la gloire, en évoquant d'abord sa carrière de pilote de course dans l'écurie Alfa Romeo, puis la fondation de l'entreprise Ferrari Automobili et l'exceptionnelle épopée de son écurie de course. Agrémenté de cahiers iconographiques qui présentent une galerie de 100 photos et documents rares et inédits, cette biographie définitive aura directement inspiré le scénariste et réalisateur britannique Steven Knight (Peaky Blinders, House of Guiness) pour tourner une série consacrée à Enzo Ferrari et diffusée sur la plateforme Apple TV +.

Par Monte luca Dal, Luca Dal Monte
Chez Glénat

|

Auteur

Monte luca Dal, Luca Dal Monte

Editeur

Glénat

Genre

Marques et modèles automobiles

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Enzo Ferrari

Monte luca Dal, Luca Dal Monte trad. Jean-Pierre Dauliac, Serge Cordey

Paru le 02/09/2026

528 pages

Glénat

25,00 €

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