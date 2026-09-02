Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Le Choc des tyrans Tome 2

Michaël Prazan, Gabriel Andrade

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Deux monstres. Une guerre. Aucun scrupule. Hiver 1941. Hitler déclenche l'opération Barbarossa et lance la Wehrmacht dans une avancée fulgurante vers Moscou, convaincu de pouvoir mettre à genoux un territoire 35 fois plus grand que l'Allemagne nazie. De l'autre côté de la frontière, Staline, d'abord incrédule puis paranoïaque se veut inflexible, prêt à sacrifier des millions de vies pour écraser le Führer. Pris de court, il réorganise l'Etat et l'armée déstabilisée par ses purges afin d'empêcher l'effondrement de l'URSS. Alors que les commandos SS sèment la terreur, une partie d'échecs mortelle s'engage, pion par pion. Le conflit militaire est aussi personnel... De Moscou à Stalingrad, la guerre devient totale, portée par la propagande, la peur et la démesure idéologique. A travers un récit rigoureux et documenté, Michaël Prazan dévoile la mécanique interne de deux régimes dictatoriaux dont l'affrontement a façonné le destin de l'Europe. Il met en lumière la réalité du duel entre les deux tyrans, leurs erreurs, leurs obsessions et les millions de vies sacrifiées sur l'autel de leur folie. Une plongée dans la mécanique totalitaire que Gabriel Andrade met en scène avec un réalisme immersif.

Par Michaël Prazan, Gabriel Andrade
Chez Glénat

|

Auteur

Michaël Prazan, Gabriel Andrade

Editeur

Glénat

Genre

Historique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Choc des tyrans Tome 2 par Michaël Prazan, Gabriel Andrade

Commenter ce livre

 

Le Choc des tyrans Tome 2

Michaël Prazan, Gabriel Andrade

Paru le 02/09/2026

64 pages

Glénat

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344072677
9782344072677
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.