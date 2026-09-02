Le Choc des tyrans Tome 2

Deux monstres. Une guerre. Aucun scrupule. Hiver 1941. Hitler déclenche l'opération Barbarossa et lance la Wehrmacht dans une avancée fulgurante vers Moscou, convaincu de pouvoir mettre à genoux un territoire 35 fois plus grand que l'Allemagne nazie. De l'autre côté de la frontière, Staline, d'abord incrédule puis paranoïaque se veut inflexible, prêt à sacrifier des millions de vies pour écraser le Führer. Pris de court, il réorganise l'Etat et l'armée déstabilisée par ses purges afin d'empêcher l'effondrement de l'URSS. Alors que les commandos SS sèment la terreur, une partie d'échecs mortelle s'engage, pion par pion. Le conflit militaire est aussi personnel... De Moscou à Stalingrad, la guerre devient totale, portée par la propagande, la peur et la démesure idéologique. A travers un récit rigoureux et documenté, Michaël Prazan dévoile la mécanique interne de deux régimes dictatoriaux dont l'affrontement a façonné le destin de l'Europe. Il met en lumière la réalité du duel entre les deux tyrans, leurs erreurs, leurs obsessions et les millions de vies sacrifiées sur l'autel de leur folie. Une plongée dans la mécanique totalitaire que Gabriel Andrade met en scène avec un réalisme immersif.