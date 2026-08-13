Mon carnet de journaling Les Sisters

Inédit chez Les Sisters : un carnet d'écriture plein d'humour, d'inspiration et de bonne humeur, pour inventer sa propre histoire en compagnie de ses héroïnes préférées ! Inspiré de l'univers irrésistible des Sisters , ce carnet de journaling offre un espace pétillant où chacun peut écrire, imaginer et se réinventer. Les deux héroïnes entraînent les jeunes lectrices au travers des 120 pages et invitent à donner vie à ses idées. Illustrations, touches d'humour et clins d'oeil aux scènes emblématiques de la série rythment les pages et transforment chaque moment d'écriture en un instant ludique et inspirant. Pratique, coloré et fidèle à l'esprit joyeusement déjanté des Sisters, ce carnet devient très vite un compagnon du quotidien. Un format idéal pour encourager les enfants à prendre plaisir à écrire !