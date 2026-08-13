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Mon carnet de journaling Les Sisters

Delphine Bourgoin, Edition Bamboo

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Inédit chez Les Sisters : un carnet d'écriture plein d'humour, d'inspiration et de bonne humeur, pour inventer sa propre histoire en compagnie de ses héroïnes préférées ! Inspiré de l'univers irrésistible des Sisters , ce carnet de journaling offre un espace pétillant où chacun peut écrire, imaginer et se réinventer. Les deux héroïnes entraînent les jeunes lectrices au travers des 120 pages et invitent à donner vie à ses idées. Illustrations, touches d'humour et clins d'oeil aux scènes emblématiques de la série rythment les pages et transforment chaque moment d'écriture en un instant ludique et inspirant. Pratique, coloré et fidèle à l'esprit joyeusement déjanté des Sisters, ce carnet devient très vite un compagnon du quotidien. Un format idéal pour encourager les enfants à prendre plaisir à écrire !

Par Delphine Bourgoin, Edition Bamboo
Chez Les Livres du Dragon d'Or

|

Auteur

Delphine Bourgoin, Edition Bamboo

Editeur

Les Livres du Dragon d'Or

Genre

Livres-jeux

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Mon carnet de journaling Les Sisters

Delphine Bourgoin, Edition Bamboo

Paru le 13/08/2026

128 pages

Les Livres du Dragon d'Or

12,95 €

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Scannez le code barre 9782821220256
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