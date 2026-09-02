L'épopée de la franc-maçonnerie Tome 14

La face cachée d'une artiste de légende Paris, 1975. Le cortège funéraire de Joséphine Baker fend la foule. Nombreux sont ceux venus lui rendre un dernier hommage. Pourtant, personne ne se doute encore que derrière l'artiste adulée se cachait une vie dédiée à une fraternité secrète, celle de la franc-maçonnerie ! Joséphine qui rêvait d'un monde plus juste, est initiée à la Grande Loge Féminine de France en 1960. C'est là qu'elle raconte sa " soeur de loge ", Monique, qui restera son amie et confidente. Car sur scène comme dans la vie, Joséphine, qui quitte les Etats-Unis pour faire de la France sa patrie, porte les valeurs humanistes avec panache. Installée au château des Milandes en Dordogne, la star voit son idéal se matérialiser. Sa " capitale de la Fraternité " où elle élève ses 12 enfants devient son havre de paix. Mais tandis que Joséphine trouve dans l'Ordre l'écho parfait de son combat, la " Fraternité universelle ", son lien avec l'organisation se fissure... La loge comme la scène demandent un dévouement total. Son engagement maçonnique devient de plus en plus incompatible avec la vie d'artiste, de mère et de militante qui entraîne Joséphine de scène en scène, et de Milandes à Washington où elle prononce un discours inspirant en faveur de l'égalité raciale. Ses absences répétées freinent son parcours initiatique, à cela s'ajoute bientôt des difficultés financières. L'expulsion des Milandes, qui incarnait son projet maçonnique le plus ambitieux, sonne la fin d'une utopie qui va fragiliser l'artiste. Joséphine veut porter la Fraternité au-delà du Temple - dans la rue, sur scène, au coeur de ses combats mais les règles sont les mêmes pour toutes les soeurs. Même si les portes de l'Ordre se ferment pour Joséphine, la franc-maçonnerie a trouvé en cette femme lumineuse, une ambassadrice qui incarne mieux que quiconque ses valeurs universelles. Nous connaissons la diva, mais loin du music-hall, Joséphine Baker fut aussi une résistante ; une femme engagée qui prit un rôle actif durant la guerre. En imaginant ses liens avec la mystérieuse organisation de la franc-maçonnerie, le dernier tome de la série qui fait vibrer les lecteurs depuis 2020, nous livre un album conclusive fort en suspense où la sororité a toute sa place.