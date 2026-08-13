Bien plus qu'un nom célèbre, Véronique Bogdanoff a partagé avec Igor et Grichka, ses frères, une histoire hors normes, des souvenirs, des éclats de rire, des épreuves et un lien indestructible, durant toute une vie. Lorsque la mort les emporte, à six jours d'intervalle, elle se trouve face à l'une des questions les plus universelles de l'existence : comment continuer à aimer ceux qui ne sont plus là ? Dans ce récit profondément personnel, elle revient sur les derniers instants de ses frères, l'intimité des adieux, le deuil public... Elle raconte aussi l'extraordinaire aventure familiale, faite d'exils, de passions, de joies et de drames, qui les a tous trois façonnés : le destin d'une grand-mère aristocrate bravant les interdits par amour pour un ténor afro-américain, celui d'une mère née de cette union, ainsi que la trajectoire d'un père russe au destin mystérieux... Au fil des pages, Véronique dessine le portrait inédit d'Igor et de Grichka, loin des projecteurs. Elle évoque les frères protecteurs, les compagnons de route dans l'imaginaire, les sensibles confidents, les passionnés qui ont enchanté son enfance et jalonné son existence. Porté par une énergie lumineuse, ce témoignage explore aussi les liens invisibles qui continuent parfois d'unir les vivants et les disparus. Quels signes nous reste-t-il de ceux que nous aimons lorsque leur présence n'est plus ? Un ouvrage bouleversant sur l'amour, la transmission et cette part d'éternité que la séparation ne parvient jamais tout à fait à effacer