Calendrier Japon

Evasion et sérénité au fil des saisons avec le calendrier illustré 2027 Paysages du Japon : 12 vues envoûtantes pour organiser votre année au rythme de la beauté nippone. Découvrez les lieux emblématiques du Japon : Village de Shirakawa-go en hiver, Alpes japonaises ; Temple To-ji (pagode à cinq niveaux) et mont Fuji ; Ville de Yamaguchi, parc Kozan-Koen, pagode de Kuriku-Ji ; Festival Sakura à Nakameguro, Tokyo, Honshu ; Pont à Nikko, préfecture de Tochigi, Kanto, Honshu ; Sanctuaire shintoïste, torii Itsukushima, île de Miyajima ; Asakusa, Senso-Ji ; Temple au sommet du mont sacré Oyama ; sentier de pèlerinage de Kumano Kodo (site de l'Unesco), pagode Nachi Taisha ; Château d'Iwakuni ; Jardin japonais du temple Murin-an à Kyoto ; site de géothermie de Jigokudani, Noboribetsu, île d'Hokkaïdo ; mont Fuji. Calendrier mural au format 30x30 cm, à spirale métallique, facile à accrocher, avec de belles images et de la place pour noter l'organisation du quotidien ! Retrouvez 12 belles images en pleine page à raison d'une par mois. Le calendrier indique l'éphéméride, vacances scolaires par zone et jours fériés. Le calendrier est très pratique : à chaque journée sa case ! Avec suffisamment de place pour y noter les aspects pratiques du quotidien et organiser sa vie de famille. Il y a notamment une grande case centrale où écrire. Les photos sont légendées de textes détaillés. Depuis 15 ans, les calendriers des éditions Place des Victoires accompagnent joliment et utilement le quotidien de nombreuses familles !