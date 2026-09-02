Le Goût des secrets

Lily, nouvelle élève au lycée d'Adams dans le New Hampshire, tombe amoureuse d'Asher. Le coup de foudre est réciproque. Avec lui, Lily peut enfin oublier le passé et se sent heureuse pour la première fois. Mais un jour la mère d'Asher, qui l'élève seule depuis qu'elle a fui la violence de son mari, reçoit un coup de téléphone : Asher est entendu par la police. Lily est morte. Malgré l'amour qu'elle porte à son fils et qui la pousse à croire en son innocence, Olivia mentirait si elle disait n'avoir aucun doute. Et si, comme son père, Ash avait laissé parler sa colère ? Au fil du procès se déplie alors une histoire d'amour inoubliable, qui nous parle aussi des risques que nous prenons pour devenir nous-mêmes.