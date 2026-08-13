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Calendrier Villages de France

Collectif, Place des Victoires

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Partez à la découverte du charme authentique de nos régions avec le calendrier 2027 Villages de France : 12 escales pittoresques pour une année sous le signe du patrimoine et de la douceur de vivre. Découvrez les magnifiques villages présentés dans ce calendrier : Saint-Valéry-sur-Somme, Luz-Saint-Sauveur, Blesle, Angles-sur-l'Anglin, Saint-Hippolyte, Belvès, Ciboure, Bonifacio, Noyers-sur-Serein, Saint-Guilhem-le-Désert, Fougères, Sisteron, Yvoire. Nombre de ces villages ont été labellisés "Plus Beaux Villages de France". Calendrier mural au format 30 x 30 cm, à spirale métallique, facile à accrocher, avec de belles images et de la place pour noter l'organisation du quotidien ! Retrouvez 12 belles images en pleine page à raison d'une par mois. Le calendrier indique l'éphéméride, vacances scolaires par zone et jours fériés. Le calendrier est très pratique : à chaque journée sa case ! Avec suffisamment de place pour y noter les aspects pratiques du quotidien et organiser sa vie de famille. Il y a notamment une grande case centrale où écrire. Les photos sont légendées de textes détaillés. Depuis 15 ans, les calendriers des éditions Place des Victoires accompagnent joliment et utilement le quotidien de nombreuses familles !

Par Collectif, Place des Victoires
Chez Editions Place des Victoires

|

Auteur

Collectif, Place des Victoires

Editeur

Editions Place des Victoires

Genre

Calendriers adulte

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Calendrier Villages de France

Collectif, Place des Victoires

Paru le 20/08/2026

12 pages

Editions Place des Victoires

9,95 €

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Scannez le code barre 9782809903065
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