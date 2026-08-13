Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Dagobert, culotté, mais à l'envers Des livres à la folie (pas douce) Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Calendrier mural Monet

Collectif, Place des Victoires

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Calendrier mural Claude Monet 2027 - 30 x 42 cm - 24 pages Découvrez toute la poésie impressionniste de Claude Monet au fil des saisons. Apportez lumière, couleur et élégance à votre intérieur avec ce magnifique calendrier mural Claude Monet 2027 au format généreux 30 x 42 cm. A travers 12 oeuvres emblématiques du maître de l'impressionnisme, ce calendrier d'art célèbre toute la sensibilité picturale de Claude Monet, entre jardins fleuris, reflets d'eau, paysages enneigés et scènes baignées de lumière. Pensé comme un véritable objet de décoration, ce calendrier grand format de 24 pages offre chaque mois une immersion dans l'univers lumineux du peintre français. Les reproductions haute qualité mettent en valeur la richesse des couleurs et la finesse des touches qui ont fait de Monet l'une des figures majeures de l'histoire de l'art. De Giverny aux célèbres Nymphéas, en passant par les paysages marins et les scènes de vie élégantes, chaque illustration invite à la contemplation et transforme votre quotidien en voyage artistique. Les points forts du calendrier Claude Monet 2027 Calendrier mural illustré 2027 12 reproductions d'oeuvres de Claude Monet Grand format : 30 x 42 cm 24 pages richement illustrées Impression de qualité avec couleurs éclatantes Idéal pour la décoration intérieure Parfait pour les amateurs d'art impressionniste Idée cadeau raffinée pour Noël ou les fêtes de fin d'année Un calendrier d'art élégant pour la maison ou le bureau Ce calendrier Monet 2027 s'intègre parfaitement dans un salon, une bibliothèque, un bureau ou une chambre. Chaque mois dévoile une nouvelle atmosphère inspirée de la nature et de la lumière, signature intemporelle de Claude Monet. Grâce à son grand format mural, les oeuvres gagnent en présence et deviennent de véritables tableaux décoratifs tout au long de l'année.

Par Collectif, Place des Victoires
Chez Editions Place des Victoires

|

Auteur

Collectif, Place des Victoires

Editeur

Editions Place des Victoires

Genre

Calendriers adulte

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Calendrier mural Monet par Collectif, Place des Victoires

Commenter ce livre

 

Calendrier mural Monet

Collectif, Place des Victoires

Paru le 20/08/2026

12 pages

Editions Place des Victoires

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782809903027
9782809903027
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Juillettistes et Aoûtiens : six livres abandonnés sur une aire d’autoroute Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France Fabien Clauw, le romancier maritime aux 250 000 lecteurs, est mort Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.