La pratique de l'ECG

Un diagnostic électrocardiogaphique précis doit être étayé par l'histoire clinique. C'est pourquoi cet ouvrage est complémentaire de la clinique offrant au lecteur les clés pour utiliser l'ECG comme aide au diagnostic et au traitement des patients. La grande variabilité des tracés ECG normaux ou pathologiques rend compte de la difficulté de l'interprétation électrocardiogaphique. Cet ouvrage propose une très large variété de situations cliniques s'appuyant sur de nombreux exemples de tracés adaptés à chaque cas particulier. Organisés par grands symptômes les chapitres commencent par un rappel du contexte clinique. Des encadrés listent brièvement les éléments de diagnostic ECG ainsi que les situations cliniques évocables à partir d'un aspect ECG particulier. Plus de 500 électrocardiogrammes de grande qualité sont proposés au lecteur. Chaque chapitre se clôt à partir de questions concrètes sur un résumé de la conduite à tenir une fois l'ECG interprété. Enfin le dernier chapitre est consacré à l'électrocardiologie de pointe (entraînement électrosystolique électrophysiologie...).