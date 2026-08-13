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Le monde en Anthropocène

Alexandre Klein, Julie Talbot

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L'Anthropocène désigne l'époque au cours de laquelle l'humanité est devenue une force géologique capable de transformer durablement les équilibres terrestres. Si la Commission internationale de stratigraphie a refusé, en 2024, d'en reconnaître officiellement le statut, le concept s'est néanmoins imposé comme un cadre d'analyse majeur dans les sciences humaines et sociales. Les données scientifiques actuelles confirment l'ampleur des transformations en cours : dépassement de plusieurs limites planétaires, réchauffement climatique dépassant le seuil critique de 1, 5 °C, accélération de l'érosion de la biodiversité et diffusion massive de polluants à l'échelle du globe. Ces bouleversements obligent à repenser les cadres traditionnels de l'analyse historique en articulant étroitement dynamiques naturelles et trajectoires culturelles, comme l'a notamment montré Dipesh Chakrabarty. Cependant, la notion d'Anthropocène suscite également d'importants débats. Plusieurs chercheurs soulignent que la responsabilité des transformations environnementales ne saurait être attribuée indistinctement à l'ensemble de l'humanité. Ils mettent en lumière le rôle structurant du capitalisme industriel, de l'expansion coloniale et des profondes inégalités sociales dans la production des crises écologiques contemporaines. Ces critiques ont conduit à l'émergence de concepts alternatifs, tels que le Capitalocène ou le Plantationocène, qui proposent de mieux historiciser les causes de ces bouleversements. Ainsi, loin d'être un simple terme descriptif, l'Anthropocène invite à repenser les responsabilités collectives, les récits historiques et les modes d'habitation du monde afin d'envisager les conditions d'un avenir durable.

Par Alexandre Klein, Julie Talbot
Chez PU Montréal

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Auteur

Alexandre Klein, Julie Talbot

Editeur

PU Montréal

Genre

Essais généraux

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Le monde en Anthropocène

Alexandre Klein, Julie Talbot

Paru le 20/08/2026

PU Montréal

8,00 €

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