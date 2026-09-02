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La librairie de tante Emma

Sylvie Baron, Sylvie Baron

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Emma, l'inoubliable propriétaire des Livres penseurs à Saint-Flour, demande à sa jeune et fantasque nièce Miranda de gérer sa librairie en son absence. Celle-ci, néophyte mais dévoreuse de romans, sera secondée par un "libraire volant". Toutefois, l'homme qui se présente n'est pas celui qu'il prétend être, car le véritable employé a été délibérément fauché par une voiture. L'imposteur, qui agit pour le compte de collectionneurs de livres rares, avoue à Miranda qu'il est actuellement à la recherche de poèmes inédits de Rimbaud. Et tout indique que le précieux manuscrit se trouve dans l'une des échoppes du Cercle des derniers libraires... Aimer les livres n'aura jamais été aussi dangereux... bibliophiles, tremblez !

Par Sylvie Baron, Sylvie Baron
Chez J'ai lu

|

Auteur

Sylvie Baron, Sylvie Baron

Editeur

J'ai lu

Genre

Romans d'espionnage

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La librairie de tante Emma

Sylvie Baron, Sylvie Baron

Paru le 02/09/2026

352 pages

J'ai lu

9,00 €

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