La librairie de tante Emma

Emma, l'inoubliable propriétaire des Livres penseurs à Saint-Flour, demande à sa jeune et fantasque nièce Miranda de gérer sa librairie en son absence. Celle-ci, néophyte mais dévoreuse de romans, sera secondée par un "libraire volant". Toutefois, l'homme qui se présente n'est pas celui qu'il prétend être, car le véritable employé a été délibérément fauché par une voiture. L'imposteur, qui agit pour le compte de collectionneurs de livres rares, avoue à Miranda qu'il est actuellement à la recherche de poèmes inédits de Rimbaud. Et tout indique que le précieux manuscrit se trouve dans l'une des échoppes du Cercle des derniers libraires... Aimer les livres n'aura jamais été aussi dangereux... bibliophiles, tremblez !