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Adjoint administratif principal de l'Etat

Marc Dalens

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Ce livre s'adresse aux candidats des concours externe et interne d'adjoint administratif principal de 2e classe de l'Etat, accessibles dès le niveau brevet (catégorie C). Très complet, ce guide offre tous les outils nécessaires, des sujets d'annales corrigés récents ainsi que des conseils méthodologiques pour préparer efficacement ce concours exigeant : - Les épreuves d'admissibilité : compréhension de texte ; courts exercices de français (vocabulaire, orthographe, grammaire) et de mathématiques ; lettre administrative - L'épreuve d'admission : entretien avec le jury

Par Marc Dalens
Chez Studyrama

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Auteur

Marc Dalens

Editeur

Studyrama

Genre

Concours administratifs

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Adjoint administratif principal de l'Etat

Marc Dalens

Paru le 13/08/2026

250 pages

Studyrama

21,90 €

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Scannez le code barre 9782759060375
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