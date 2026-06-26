Chroniques médiévales

Saviez-vous que le valet de coeur a réellement existé ? Son nom ? Etienne de Vignolles, dit La Hire. Ce récit vous plonge dans le destin incroyable de ce jeune noble gascon, emporté par la fureur de la guerre de Cent Ans. Cavalier infatigable et compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, il a bravé tous les dangers pour libérer le royaume et faire sacrer le roi Charles VII à Reims. Le Roi lui offrira des honneurs, jamais la fortune. Qu'importe : La Hire a troqué l'or contre l'immortalité. Ce récit percutant, mêlant Histoire et fiction, ressuscite un guerrier indomptable. La prochaine fois que vous jouerez aux cartes, vous ne verrez plus un simple valet, mais un héros légendaire.