Bibliothécaire assistant spécialisé (BIBAS) de classe normale

Cet ouvrage s'adresse à tous les candidats préparant le concours de bibliothécaire assistant spécialisé classe normale (catégorie B). Très complet, ce guide offre tous les outils nécessaires, des sujets d'annales corrigés récents ainsi que des conseils méthodologiques pour préparer efficacement ce concours exigeant : - Les épreuves d'admissibilité : épreuve de cas pratiques ; série de 4 à 6 questions à réponse courte - L'épreuve d'admission (concours externe) : entretien avec le jury - L'épreuve d'admission (concours interne) : dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) et épreuve orale (exposé du candidat, puis entretien avec le jury)