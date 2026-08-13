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Bibliothécaire assistant spécialisé (BIBAS) de classe normale

Valérie Schietecatte

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Cet ouvrage s'adresse à tous les candidats préparant le concours de bibliothécaire assistant spécialisé classe normale (catégorie B). Très complet, ce guide offre tous les outils nécessaires, des sujets d'annales corrigés récents ainsi que des conseils méthodologiques pour préparer efficacement ce concours exigeant : - Les épreuves d'admissibilité : épreuve de cas pratiques ; série de 4 à 6 questions à réponse courte - L'épreuve d'admission (concours externe) : entretien avec le jury - L'épreuve d'admission (concours interne) : dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) et épreuve orale (exposé du candidat, puis entretien avec le jury)

Par Valérie Schietecatte
Chez Studyrama

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Auteur

Valérie Schietecatte

Editeur

Studyrama

Genre

Concours administratifs

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Bibliothécaire assistant spécialisé (BIBAS) de classe normale

Valérie Schietecatte

Paru le 13/08/2026

340 pages

Studyrama

21,90 €

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Scannez le code barre 9782759060368
9782759060368
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