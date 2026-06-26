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#Essais

Félix Eboué

Jean-Claude Degras

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Juin 1940. Paris abasourdi, la France impuissante face au défilé des troupes allemandes sur les Champs Elysées. L'exode précipite des millions de Français sur les routes, tandis que de Gaulle appelle à la résistance. Le rapport de forces semble désespéré, et le rêve d'Hitler de dominer l'Afrique est proche de se réaliser. Pourtant, la colonie du Tchad, dirigée par Félix Eboué, rallie contre toute attente la France Libre le 26 août 1940. Premier gouverneur noir de la République, Guyanais d'origine, Eboué impose son courage et son opiniâtreté pour transformer le cours de l'histoire. Un essai captivant sur un homme d'exception, symbole de dignité, d'honneur et de résistance, dont l'action éclaire une page méconnue de la Seconde Guerre mondiale.

Par Jean-Claude Degras
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Jean-Claude Degras

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Ouvrages généraux

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Félix Eboué

Jean-Claude Degras

Paru le 26/06/2026

368 pages

Le Lys Bleu

26,00 €

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Scannez le code barre 9791044044488
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