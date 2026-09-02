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#Roman francophone

Mon ami Curnonsky

Louis Michaud

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A 32 ans, Hubert flotte entre les plaisirs faciles de Paris et un travail lénifiant. Son existence bascule avec la découverte des ouvrages de Curnonsky, sacré "Prince des Gastronomes" en 1927. Cet ardent défenseur de la gastronomie devient son mentor posthume et lui révèle une manière de vivre où manger, boire, écrire, aimer et penser forment une seule et même discipline du bonheur. Un jour, un fast-food est plastiqué dans un petit village de Bourgogne par "les Curnonskas" , un groupe d'activistes qui défend l'héritage spirituel de Curnonsky et veut sauver la cuisine française de sa destruction prochaine. Malgré lui, Hubert est embarqué dans leur combat, et finira convaincu que, derrière l'affadissement de la Table, se profile la mort de l'Art. Dans un style où se mêlent lyrisme et argot, humour et érudition, Louis Michaud célèbre les sens et pose une question essentielle : et si le goût était le dernier rempart de notre liberté ? Né en 1994, Louis Michaud est le co-auteur de Jean Cau, l'indocile, paru en 2024 aux éditions Gallimard. Mon ami Curnonsky est son premier roman.

Par Louis Michaud
Chez Editions du Rocher

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Auteur

Louis Michaud

Editeur

Editions du Rocher

Genre

Littérature française

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Mon ami Curnonsky

Louis Michaud

Paru le 02/09/2026

220 pages

Editions du Rocher

19,90 €

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