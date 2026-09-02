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#Roman francophone

Les promesses orphelines

Gilles Marchand

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On racontait qu'on allait marcher sur la Lune, on disait qu'en l'an 2000 on se déplacerait en voiture volante. On parlait d'un Aérotrain capable de battre tous les records de vitesse. Mais comment participer à tout ça quand on vit, comme Gino, au fin fond d'un village de l'Orléanais, quand le bulletin scolaire est en berne, quand on se demande comment séduire Roxane, la fille entrevue au bal du village des années plus tôt ? Gilles Marchand, fidèle à ses personnages toujours en décalage, nous offre une traversée poétique des Trente glorieuses par un jeune idéaliste, la tête pleine de rêves plus grands que lui, acteur à sa manière d'un monde en accélération où le bonheur pour tous semblait à portée de main. A la fois réaliste et fantaisiste, Les Promesses orphelines capture avec justesse ce qui fait la somme d'une vie. La poésie de Gilles Marchand arrondit les désillusions. Il y a de la magie dans ce livre. Le Point. Un Cyrano des Trente Glorieuses. Quel beau personnage, si grand dans sa modestie, si attachant. Un roman bourré de charme. Le Figaro littéraire. Tendre et délicieux. Le Nouvel Obs.

Par Gilles Marchand
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Gilles Marchand

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

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Les promesses orphelines

Gilles Marchand

Paru le 02/09/2026

288 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

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