Réussir son budget en M57

Réussir son budget s'adresse aux élu·es, novices ou non, désireux. ses de maîtriser le processus d'élaboration budgétaire. Acte majeur de la vie de la collectivité, le budget concentre les enjeux politiques de l'exécutif local. A l'heure de la contractualisation avec l'Etat, et tandis que les réformes fiscales se multiplient dans un contexte perturbé par la pandémie de covid-19, l'élaboration du budget ressemble de plus en plus à un jeu d'équilibriste. Sept parties permettent de repérer facilement les notions à connaître, de l'environnement financier des collectivités territoriales au contrôle du budget voté : exposition du cadre propre aux collectivités avec le cycle, les principes et les documents budgétaires ; élaboration du budget et recherche de l'équilibre ; contrôles budgétaires venant clore le processus.