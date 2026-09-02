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#Roman francophone

Nora Webster

Colm TÓIBÍN, Colm Tóibín

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Irlande, fin des années 1960. Nora élève seule ses quatre enfants depuis la mort de son mari, et tente de refaire sa vie sous l'oeil critique des habitants de la petite ville où elle habite depuis toujours. Opiniâtre et indocile, elle s'affranchit peu à peu des cancans et s'autorise de menues libertés : prendre des cours de chant, s'acheter une chaîne stéréo... Dans une prose délicate et musicale, Colm Tóibín conte le récit de la renaissance de Nora dans une société irlandaise en pleine mutation : "Ce sont les phrases renfermant de l'émotion qui m'intéressent. A travers le rythme, il faut la contenir, la relâcher, la contenir, la relâcher". Et, derrière le portrait de Nora, c'est la vérité de sa mère qu'il tente d'atteindre. Il lui a fallu plus d'une décennie pour terminer ce livre, trop intimidant, trop personnel. Peu de romanciers ont le courage, comme Tóibín, de montrer la vie telle qu'elle est plutôt que comme la voudrait l'art, et ce en nous émouvant profondément. John Banville. Il y a des romans qui restent en mémoire. Nora Webster est de ceux-là. Libération. Tóibín s'affirme en maître-conteur des trajectoires féminines. Télérama. Traduit de l'anglais (Irlande) par Anna Gibson.

Par Colm TÓIBÍN, Colm Tóibín
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Colm TÓIBÍN, Colm Tóibín

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Nora Webster

Colm TÓIBÍN, Colm Tóibín trad. Anna Gibson

Paru le 02/09/2026

480 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,70 €

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