Apprendre le danois

Pour la première fois, une collection d'auto-apprentissage de langue base sa pédagogie sur les spécifications du Cadre européen commun de référence pour les langues établi par le Conseil de l'Europe. En une trentaine de leçons très progressives, cet ouvrage vous permet d'acquérir les compétences nécessaires pour atteindre le niveau A2, niveau dit "de survie ". Les dialogues de notre méthode sont accessibles gratuitement en ligne, sur la plupart des plateformes de streaming et sur YouTube.