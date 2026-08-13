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Apprendre le danois

Nanna Halck

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Pour la première fois, une collection d'auto-apprentissage de langue base sa pédagogie sur les spécifications du Cadre européen commun de référence pour les langues établi par le Conseil de l'Europe. En une trentaine de leçons très progressives, cet ouvrage vous permet d'acquérir les compétences nécessaires pour atteindre le niveau A2, niveau dit "de survie ". Les dialogues de notre méthode sont accessibles gratuitement en ligne, sur la plupart des plateformes de streaming et sur YouTube.

Par Nanna Halck
Chez Assimil France

|

Auteur

Nanna Halck

Editeur

Assimil France

Genre

Danois

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Apprendre le danois

Nanna Halck

Paru le 17/09/2026

296 pages

Assimil France

29,90 €

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Scannez le code barre 9782700582055
9782700582055
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