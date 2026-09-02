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The Mafia Nanny Tome 3

Violet Matter, Sh00

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Tandis que Davina cherche à percer les véritables intentions de Gabriele envers Mikey, et envers elle-même, Valentine mène discrètement son enquête sur la mystérieuse nounou. Convaincue que Davina cache son passé, elle confie ses soupçons à Gabriele, qui lui révèle pourquoi il l'a choisie pour veiller sur son héritier. Alors que Davina accompagne Gabriele à une vente aux enchères organisée par la mafia française, la soirée bascule. Gabriele croise des visages familiers et se découvre plus d'ennemis qu'il ne l'imaginait. Alors qu'elle protège leur vie, qui protégera son coeur ?

Par Violet Matter, Sh00
Chez Albin Michel

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Auteur

Violet Matter, Sh00

Editeur

Albin Michel

Genre

Manhwa

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The Mafia Nanny Tome 3

Violet Matter, Sh00 trad. Tlalli Atl

Paru le 02/09/2026

288 pages

Albin Michel

16,90 €

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