The Mafia Nanny Tome 3

Tandis que Davina cherche à percer les véritables intentions de Gabriele envers Mikey, et envers elle-même, Valentine mène discrètement son enquête sur la mystérieuse nounou. Convaincue que Davina cache son passé, elle confie ses soupçons à Gabriele, qui lui révèle pourquoi il l'a choisie pour veiller sur son héritier. Alors que Davina accompagne Gabriele à une vente aux enchères organisée par la mafia française, la soirée bascule. Gabriele croise des visages familiers et se découvre plus d'ennemis qu'il ne l'imaginait. Alors qu'elle protège leur vie, qui protégera son coeur ?