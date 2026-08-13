Courageuses petites loutres

Une histoire toute douce à lire et à toucher avec une adorable petite loutre à câliner et à accrocher au bras ou au livre pour ne jamais la perdre. Une peluche accompagne l'histoire tendre de deux petites loutres et de leur famille. Ce petit livre tout carton invite les petits à partager un moment de tendresse et de complicité. Grâce à sa peluche loutre à clipser au bras ou au livre, l'histoire se prolonge en jeu et en câlins, à la maison comme en balade. Un format malin et rassurant, parfait pour accompagner les premières lectures.