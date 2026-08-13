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Nos meilleurs amis

Alexis Cassel

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A nos côtés depuis des millénaires, le chien est sans conteste le meilleur ami de l'homme. En partageant notre histoire, il s'est vu confier de multiples rôles, dont celui de sauver des vies. Parmi ces héros canins, les saint-bernard se distinguent par une histoire aussi singulière qu'admirable. Les exploits de Barry, le plus célèbre d'entre eux, en sont une belle représentation. Ce livre rigoureusement documenté rend hommage à plus de soixante chiens extraordinaires qui ont marqué les esprits : de Bamse, le chien-soldat norvégien, à Frida, la star mexicaine, sans oublier Endal, labrador d'assistance au grand coeur. Des récits remplis de bravoure qui ne manqueront pas de vous émouvoir. Passionné par les chiens et leurs biographies, Alexis Cassel s'est consacré à démêler les mythes des réalités. Après cinq années de recherches approfondies, ce Normand nous livre ce premier tome centré sur les chiens de sauvetage et d'assistance. Vous découvrirez que leurs réels exploits n'ont rien à envier à leurs légendes.

Par Alexis Cassel
Chez CM Edition

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Auteur

Alexis Cassel

Editeur

CM Edition

Genre

Chiens

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Nos meilleurs amis

Alexis Cassel

Paru le 20/08/2026

270 pages

CM Edition

24,50 €

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Scannez le code barre 9782493875013
9782493875013
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