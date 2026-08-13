La maison qui pleurait

Florence a 6 ans. Elle habite toute en dedans d'elle, dans une petite maison bleue avec un toit plein de cheveux bruns mêlés et deux grandes fenêtres qu'on dirait des yeux. Ca sent le chaud bonheur d'être heureuse, comme les sourires de Maman. Quand son père se transforme en Grizzloup, elle s'y réfugie avec Bredouille, son ami imaginaire. Elle ferme ses fenêtres pour pas qu'elles deviennent toutes tristes et elle attend que l'orage passe. Des parfois, ça reste un tonnerre de cris remplis de gros mots mais d'autres parfois, l'orage fait pleuvoir des mains sur Maman et sur elle. Florence rêve du jour où elle partira dans un autre ailleurs plus loin. Juste avec Bredouille et Maman. Sa petite valise remplie d'espoir est déjà toute prête.