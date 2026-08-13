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La mafia des docks

Jean-Paul Ceccaldi

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Dans l'enceinte du Port autonome de Marseille, des accidents de travail suspects tuent des dockers. Un journaliste local enquête avant d'être assassiné. Son ami, commissaire de police, va se charger de l'enquête, en s'impliquant personnellement, corps et âme... Le intègre une enquête journalistique sur la " mafia des docks " à Marseille. Il est divisé en plusieurs chapitres et raconte l'histoire de plusieurs personnages impliqués dans des activités criminelles sur le port. Le premier protagoniste, un journaliste, retrouve ses amis au bar de la Caserne, où Sissou, un docker, raconte un incident tragique sur les quais. Un docker arménien, Garo, est mort écrasé par une charge de panneaux de bois. Le journaliste enquête sur la mort de Garo et découvre des liens avec des trafics de drogue et des jeux clandestins. Le commissaire Mathieu Paolini lui fournit des informations sur les activités criminelles sur le port. Quand il découvre que plusieurs dockers ont été enlevés et séquestrés par des trafiquants, il soupçonne que la mort de Garo pourrait être liée à ces activités criminelles. Le second protagoniste intervient après l'assassinat du journaliste... C'est son ami commissaire, qui reprend l'enquête avec pour objectif de démanteler un trafic international de stupéfiants et d'identifier les assassins de son ami.

Par Jean-Paul Ceccaldi
Chez The Melmac Cat

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Auteur

Jean-Paul Ceccaldi

Editeur

The Melmac Cat

Genre

Romans noirs

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La mafia des docks

Jean-Paul Ceccaldi

Paru le 13/08/2026

208 pages

The Melmac Cat

18,00 €

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