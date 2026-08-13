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Le guide de la Lune

Paul Ferris, Philippe Jaillet, Paul Ferris

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Sans la Lune, il n'y aurait pas de vie sur la Terre. Si l'influence du Soleil est évidente, celle de la Lune est plus subtile. Pour autant, notre satellite exerce des forces incontestables sur les liquides et, par conséquent, sur tous les organismes vivants. Dans le ciel, les mouvements de la Lune et des planètes sont connus grâce à des calculs. Il est possible de déterminer les jours les plus favorables aussi bien pour notre santé que pour notre jardin. Le Guide de la Lune s'organise en trois parties : - une rapide description des phénomènes célestes , - un calendrier précis des 12 mois de l'année avec, pour chaque jour, des conseils de beauté, de santé, de jardinage , - des informations détaillées sur les soins de beauté (peau, cheveux, etc.), sur les meilleures périodes pour démarrer une cure de remise en forme ou pour perdre du poids. Un chapitre est consacré aux cultures : vignes, légumes, fruits, élevage, plantes d'ornement, arbres...

Par Paul Ferris, Philippe Jaillet, Paul Ferris
Chez Euphorbe

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Auteur

Paul Ferris, Philippe Jaillet, Paul Ferris

Editeur

Euphorbe

Genre

Jardinage

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Le guide de la Lune

Paul Ferris, Philippe Jaillet, Paul Ferris

Paru le 25/08/2026

232 pages

Euphorbe

13,00 €

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Scannez le code barre 9782488181020
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