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Devenir architecte d'intérieur

Philippe Griois

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Imaginer, concevoir, transformer... l'architecte d'intérieur façonne les espaces pour les rendre à la fois fonctionnels, esthétiques et adaptés aux usages de ceux qui les occupent. Mais ce métier exige bien plus qu'un sens de la création. Comprendre les besoins des clients, maîtriser les contraintes techniques, coordonner les intervenants et suivre les chantiers : l'architecte d'intérieur est au coeur de chaque projet. Destiné aux étudiants et à tous ceux qui souhaitent découvrir la profession, cet ouvrage apporte les repères essentiels pour comprendre les réalités du métier, se former, choisir son statut, développer son activité et gérer ses projets avec efficacité. Toutes les clés pour transformer une vocation en métier !

Par Philippe Griois
Chez Eyrolles

|

Auteur

Philippe Griois

Editeur

Eyrolles

Genre

Décoration

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Devenir architecte d'intérieur

Philippe Griois

Paru le 13/08/2026

Eyrolles

23,00 €

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Scannez le code barre 9782416025372
9782416025372
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