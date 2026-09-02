Un royaume de cendres

Quelques siècles après le Grand Zéro, les humanimaux dominent le monde. Terra, 508 après le Grand Zéro. Le gouvernement humanimal exerce un contrôle sans précédent sur les humains. Traqués et parqués, ceux-ci rejoignent les réseaux de résistance pour éviter de connaître un destin sanglant. Alors que le secret de Murphy se répand à Valyrium, les portraits de la femme ailée fleurissent sur les murs. La révolte est enfin prête à éclater et la jeune hybride en est l'emblème. Entre lourdes pertes et retrouvailles inespérées, cet ultime affrontement sera déterminant pour Murphy et les siens...