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Un royaume de cendres

Emy Letertre

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Quelques siècles après le Grand Zéro, les humanimaux dominent le monde. Terra, 508 après le Grand Zéro. Le gouvernement humanimal exerce un contrôle sans précédent sur les humains. Traqués et parqués, ceux-ci rejoignent les réseaux de résistance pour éviter de connaître un destin sanglant. Alors que le secret de Murphy se répand à Valyrium, les portraits de la femme ailée fleurissent sur les murs. La révolte est enfin prête à éclater et la jeune hybride en est l'emblème. Entre lourdes pertes et retrouvailles inespérées, cet ultime affrontement sera déterminant pour Murphy et les siens...

Par Emy Letertre
Chez Albin Michel

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Auteur

Emy Letertre

Editeur

Albin Michel

Genre

Mondes fantastiques

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Un royaume de cendres

Emy Letertre

Paru le 02/09/2026

336 pages

Albin Michel

17,90 €

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