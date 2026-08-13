Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Dagobert, culotté, mais à l'envers Des livres à la folie (pas douce) Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Mon destin... entre les mains des femmes Tome 9

Yomu Mishima, Jun Shiosato, Monda

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Adapté d'un roman, ce manga narre les mésaventures de Léon, un ouvrier japonais, réincarné dans un monde où les femmes dominent les hommes et les considèrent juste comme des êtres inférieurs. Léon est réincarné dans un univers du type jeu vidéo féminin. Un monde contrôlé par des femmes et dans lequel les hommes n'ont aucun pouvoir, aucune possession et dépendent de leur mère ou de leur femme. Seule exception, un groupe de beaux jeunes hommes dirigés par le prince. Opprimé et désespéré, Léon va alors utiliser les connaissances de son ancienne vie pour se rebeller contre ce système.

Par Yomu Mishima, Jun Shiosato, Monda
Chez Delcourt

|

Auteur

Yomu Mishima, Jun Shiosato, Monda

Editeur

Delcourt

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mon destin... entre les mains des femmes Tome 9 par Yomu Mishima, Jun Shiosato, Monda

Commenter ce livre

 

Mon destin... entre les mains des femmes Tome 9

Yomu Mishima, Jun Shiosato, Monda trad. Studio MAKMA

Paru le 13/08/2026

176 pages

Delcourt

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782413080510
9782413080510
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Juillettistes et Aoûtiens : six livres abandonnés sur une aire d’autoroute Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France Fabien Clauw, le romancier maritime aux 250 000 lecteurs, est mort Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.