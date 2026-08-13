Tanya The Evil Tome 23

Maudit par Dieu, un homme s'incarne dans le corps d'une adolescente en pleine guerre. Adaptation en manga d'un roman à succès, cette uchronie s'est fait connaître en France par son anime disponible sur Crunchyroll. Pour avoir insulté Dieu, un homme d'affaires arrogant, tué par un employé qu'il venait de licencier, est condamné à renaître dans le corps de Tanya, 9 ans et orpheline, dans un univers semblable à l'Europe en 1914-1918, avec la magie en plus. Il entre dans une Division spéciale de l'Empire, espérant ainsi atteindre un rang suffisamment élevé pour rester loin du champ de bataille. Mais Dieu lui réserve des surprises...