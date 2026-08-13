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HTML, XHTML & CSS pour les Nuls

Ed Tittel, Jeff Noble

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Un livre indispensable à tous les concepteurs ou développeurs de sites Web ! Ce livre est destiné aux développeurs débutants qui veulent créer un site Internet en adoptant les standard du Web que sont HTML, XHTML, les CSS et JavaScript. Un partie importante du livre est consacrée aux nouveaux standards apportés par HTML 5. Au programme : HTML, les bases du développement Le tout nouveau HTML 5 Construction des blocs De HTML à XHTML Intégration de JavaScript Principes de base des CSS Comment gagner du temps avec les CSS CSS pour le texte CSS pour les polices de caractère CSS pour les tableaux CSS pour les listes, etc.

Par Ed Tittel, Jeff Noble
Chez First

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Auteur

Ed Tittel, Jeff Noble

Editeur

First

Genre

HTML

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HTML, XHTML & CSS pour les Nuls

Ed Tittel, Jeff Noble

Paru le 27/08/2026

464 pages

First

15,95 €

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