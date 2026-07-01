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#Roman francophone

La Bouche pleine

Lou Tsatsas, Delobel Tess

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Julie se tait. Julie a faim mais Julie a le ventre vide et elle souhaiterait l'avoir encore plus vide pour se purger de cette nuit où, pour oublier les va-et-vient grotesques sur la scène du karaoké- bar où elle sert les femmes à la recherche de leur jeunesse et de leur beauté perdues, et les hommes qui vampirisent celles des jeunes femmes. Et puis, il y a cette nuit de trop, ce soir où Julie décide de se repaître. Lou Tsatsas déploie avec brio une microhistoire dans laquelle tout se joue dans les regards, les gestes, les silences.

Par Lou Tsatsas, Delobel Tess
Chez Les embrouillements

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Auteur

Lou Tsatsas, Delobel Tess

Editeur

Les embrouillements

Genre

Contes et nouvelles

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La Bouche pleine

Lou Tsatsas, Delobel Tess

Paru le 01/07/2026

64 pages

Les embrouillements

9,00 €

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