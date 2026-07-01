La Bouche pleine

Julie se tait. Julie a faim mais Julie a le ventre vide et elle souhaiterait l'avoir encore plus vide pour se purger de cette nuit où, pour oublier les va-et-vient grotesques sur la scène du karaoké- bar où elle sert les femmes à la recherche de leur jeunesse et de leur beauté perdues, et les hommes qui vampirisent celles des jeunes femmes. Et puis, il y a cette nuit de trop, ce soir où Julie décide de se repaître. Lou Tsatsas déploie avec brio une microhistoire dans laquelle tout se joue dans les regards, les gestes, les silences.