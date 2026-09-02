Longtemps construite par des regards extérieurs, l'Afrique a été "inventée" par les géographies et cartographies européennes avant d'être réappropriée par les sociétés africaines. Cet ouvrage part de cette histoire pour mieux la dépasser : il assume de parler de "l'Afrique" comme espace continental tenant ensemble unité et diversité de 54 pays, de leurs trajectoires régionales et de leurs expériences sociales et territoriales, pensées dans leurs liens au reste du monde. Son originalité est double. D'une part, il actualise les savoirs géographiques sur un continent en profonde transformation : nouveaux cycles extractifs liés à la transition énergétique, intensification des circulations matérielles et immatérielles, urbanisation rapide, recompositions rurales, montée des inégalités et jeunesses en quête de justice. D'autre part, il lit ces mutations à partir d'une géographie sociale et politique, multiscalaire et relationnelle, qui s'appuie sur des travaux récents souvent peu accessibles et privilégie l'étude des pratiques ordinaires, des mobilisations et des imaginaires (citadinité, droit à la ville, justice environnementale...). Organisé en neuf chapitres thématiques, ce manuel offre un point d'entrée synthétique et critique pour comprendre l'Afrique contemporaine comme un laboratoire majeur pour penser le monde.