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#Roman francophone

Puck Yes

Lauren Blakely

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Une rupture, un faux mariage... et deux hockeyeurs prêts à m'apprendre ce qu'est le désir. IVY La vingtaine et fraîchement trahie par mon ex, j'ai décidé de recommencer ma vie à San Francisco. Ce que je n'avais pas prévu, c'est d'emménager dans un immeuble où vivent deux hockeyeurs capables de faire vaciller n'importe quelle bonne résolution. Entre eux, je me retrouve prise dans un tourbillon d'attirance, de défis et d'instants hors du temps. Un voyage improvisé, un choix impulsif... et me voilà embarquée dans une aventure bien plus folle que ce que j'avais imaginé. HAYES & STEFAN Coéquipiers au sein d'une équipe de hockey et frères de coeur, rien n'aurait dû nous déstabiliser... jusqu'à l'arrivée d'Ivy dans notre immeuble. Avec son nouveau départ et son sourire fragile, elle bouleverse tout : nos repères, notre amitié, nos certitudes. Entre elle et nous naît une attirance impossible à ignorer. Et bientôt, une évidence s'impose : pour la première fois, nous voulons la même femme. Reste à savoir si nous sommes prêts à risquer ce qui nous unit... pour elle. Composer avec des sentiments grandissants, c'est accepter que parfois, aimer signifie choisir - ; ou ne pas choisir du tout.

Par Lauren Blakely
Chez Chatterley

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Auteur

Lauren Blakely

Editeur

Chatterley

Genre

Romance sexy

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Puck Yes

Lauren Blakely

Paru le 13/08/2026

666 pages

Chatterley

19,95 €

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