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DCG 7 - Management des organisations - révisez en 180 flashcards ! - 2e éd.

Pierre Baillieul

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Mettez toutes les chances de votre côté pour valider votre DCG ! Entièrement détachables, pratiques et ludiques, adoptez un outil de révision très efficace : les Flashcards ! Grâce à leur format nomade et compact, emportez-les partout et révisez où et quand vous le souhaitez. Mémorisez l'ensemble du programme de l'UE 7 - Management des organisations, les notions de management stratégique, organisationnel et opérationnel en 180 Flashcards et entraînez-vous différemment : - créez un planning de révisions personnalisé avec au moins 4 rappels (multiplier les répétitions favorise la mémorisation) ; - employez la méthode Leitner en adaptant votre fréquence de révision en fonction de votre maîtrise des notions ; - révisez à plusieurs pour stimuler la mémorisation grâce à la collaboration et à la compétition. Vos révisions, vos règles, vos Flashcards, appropriez-vous la méthode - annotez les Flashcards avec des exemples, des schémas et des moyens mémo-techniques ; - développez un code couleur pour classer et hiérarchiser les informations, les rendre plus claires et plus efficaces ; - faites des rappels actifs en vous testant sur les notions sans regarder la réponse.

Par Pierre Baillieul
Chez Dunod

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Auteur

Pierre Baillieul

Editeur

Dunod

Genre

Comptabilité

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DCG 7 - Management des organisations - révisez en 180 flashcards ! - 2e éd.

Pierre Baillieul

Paru le 10/09/2026

192 pages

Dunod

15,50 €

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