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#Roman francophone

The Black Swan

Laura Del

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Une romance intense et viscérale, portée par un héros cabossé et une ville marquée au fer rouge par une guerre des gangs, pour lectrices qui aiment les histoires de rédemption, de loyauté et de coup de foudre au milieu du chaos. A Northtown, la paix n'est qu'une parenthèse entre deux guerres, une brèche qui rouvre des plaies à peine cicatrisées. Swan Owens préférait oublier le nom qu'il porte, celui qui le ramène sans cesse au gang des Scorpions, dont l'ancien chef n'est autre que son père. Auprès de ses amis, il est S. Et sur les rings clandestins, là où il laisse sa colère s'exprimer, il devient le "Black Swan" . Mais comment fuir un nom comme le sien ? Comment vivre avec le fardeau du passé sur les épaules ? Billie Blake vit dans l'ombre d'un père qu'elle n'a jamais connu, il est mort en héros pour les Scorpions, ce gang auquel elle appartient sans qu'on lui ait laissé le choix. La responsable de ses malheurs, de cette prison qui l'enferme au quotidien ? La famille Owens. Elle est prête à tout pour les anéantir. Et l'occasion se présente quand elle s'y attend le moins : sur les bancs de la fac... Swan et Billie vont devoir choisir : reproduire les mêmes schémas de violence ou se battre, enfin, pour autre chose que la rancoeur et la vengeance. Une romance intense et viscérale, portée par un héros cabossé et une ville marquée au fer rouge par une guerre des gangs, pour lectrices qui aiment les histoires de rédemption, de loyauté et de coup de foudre au milieu du chaos.

Par Laura Del
Chez Alter Real éditions

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Auteur

Laura Del

Editeur

Alter Real éditions

Genre

Romance sexy

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The Black Swan

Laura Del

Paru le 13/08/2026

350 pages

Alter Real éditions

17,90 €

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