Business et grossesse

Vous envisagez d'avoir un bébé... mais vous redoutez les conséquences pour votre activité ? Entre le besoin de ralentir, la peur de perdre vos clients et celle de voir votre activité s'écrouler comme un château de cartes, l'idée même de tomber enceinte peut vite virer à l'angoisse- sans compter le flou total sur les indemnités de congé maternité des entrepreneuses et le casse-tête administratif qui les accompagne... Pourtant, bien accompagnée, cette étape si précieuse de la vie peut devenir un vrai tournant positif pour vous et votre business. De l'envie d'avoir un enfant jusqu'à la reprise de votre activité en passant par le congé maternité, ce livre vous accompagne à chaque étape de l'aventure : préconception, grossesse, et post-partum. Que vous envisagiez une grossesse, soyez en parcours PMA ou que vous soyez déjà enceinte, il vous aide à anticiper, organiser et sécuriser votre activité : droits sociaux, trésorerie, offres, communication, délégation, congé sur mesure. Porté par de nombreux témoignages et l'expertise de l'autrice, pionnière en France sur le sujet, il offre des repères clairs, des outils concrets et une bonne dose d'inspiration pour savoir quoi faire à chaque étape et gagner enfin en sérénité.