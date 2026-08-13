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#Album jeunesse

20 bonnes raisons d'aller à l'école

Michaël Escoffier, Romain Guyard

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L'album idéal pour appréhender la rentrée avec vos enfants ! Il y a dans cet album 20 raisons plus étonnantes les unes que les autres d'aller A TOUT PRIX à l'école !!! ! ! Et cela commence ainsi : Si je n'allais pas à l'école, je ne saurais ni lire, ni écrire. Si je ne savais pas lire, je confondrais les étiquettes des flacons de shampoing et des bouteilles de soda. Si j'avalais le contenu du flacon de shampoing, je ferais des bulles en parlant. (...) Après les 20 bonnes raisons de croire au père noël, Michaël Escoffier et Romain Guyard s'attaquent aux 20 bonnes raisons d'aller à l'école. Car ne pas aller à l'école, c'est prendre pas mal de risques ! 20 tableaux se succèdenet, tous plus improbables et absurdes les uns que les autres. Effet garanti ! Vos enfants seront convaincus : il vaut vraiment mieux aller à l'école !

Par Michaël Escoffier, Romain Guyard
Chez Gulf Stream

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Auteur

Michaël Escoffier, Romain Guyard

Editeur

Gulf Stream

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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20 bonnes raisons d'aller à l'école

Michaël Escoffier, Romain Guyard

Paru le 13/08/2026

40 pages

Gulf Stream

14,50 €

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Scannez le code barre 9782383498001
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