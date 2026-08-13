L'album idéal pour appréhender la rentrée avec vos enfants ! Il y a dans cet album 20 raisons plus étonnantes les unes que les autres d'aller A TOUT PRIX à l'école !!! ! ! Et cela commence ainsi : Si je n'allais pas à l'école, je ne saurais ni lire, ni écrire. Si je ne savais pas lire, je confondrais les étiquettes des flacons de shampoing et des bouteilles de soda. Si j'avalais le contenu du flacon de shampoing, je ferais des bulles en parlant. (...) Après les 20 bonnes raisons de croire au père noël, Michaël Escoffier et Romain Guyard s'attaquent aux 20 bonnes raisons d'aller à l'école. Car ne pas aller à l'école, c'est prendre pas mal de risques ! 20 tableaux se succèdenet, tous plus improbables et absurdes les uns que les autres. Effet garanti ! Vos enfants seront convaincus : il vaut vraiment mieux aller à l'école !