Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Dagobert, culotté, mais à l'envers Des livres à la folie (pas douce) Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Album jeunesse

A deux, c'est mieux !

Rosalind Beardshaw

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les aventures (et mésaventures) à la plage - de Charlie et Gnocchi, son meilleur ami. "Charlie a tout prévu pour une virée à la mer avec son meilleur ami, son chien Gnocchi. Ils vont pique-niquer sur la plage, manger de la barbe à papa et faire une balade en bateau pour admirer le coucher du soleil. Mais lorsque les mouettes chapardent leurs frites, qu'il se met à pleuvoir et que le bateau part sans eux... la journée parfaite imaginée par Charlie tourne au désastre. Heureusement, elle peut compter sur son ami Gnocchi pour voir le bon côté des choses. Et ce qui compte, c'est de vivre leurs aventures ensemble... car à deux, c'est MIEUX ! "

Par Rosalind Beardshaw
Chez Kimane

|

Auteur

Rosalind Beardshaw

Editeur

Kimane

Genre

Autres éditeurs (K à O)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur A deux, c'est mieux ! par Rosalind Beardshaw

Commenter ce livre

 

A deux, c'est mieux !

Rosalind Beardshaw

Paru le 13/08/2026

32 pages

Kimane

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383225331
9782383225331
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Juillettistes et Aoûtiens : six livres abandonnés sur une aire d’autoroute Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France Fabien Clauw, le romancier maritime aux 250 000 lecteurs, est mort Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.