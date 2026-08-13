A deux, c'est mieux !

Les aventures (et mésaventures) à la plage - de Charlie et Gnocchi, son meilleur ami. "Charlie a tout prévu pour une virée à la mer avec son meilleur ami, son chien Gnocchi. Ils vont pique-niquer sur la plage, manger de la barbe à papa et faire une balade en bateau pour admirer le coucher du soleil. Mais lorsque les mouettes chapardent leurs frites, qu'il se met à pleuvoir et que le bateau part sans eux... la journée parfaite imaginée par Charlie tourne au désastre. Heureusement, elle peut compter sur son ami Gnocchi pour voir le bon côté des choses. Et ce qui compte, c'est de vivre leurs aventures ensemble... car à deux, c'est MIEUX ! "