Le grand saut de Firmin

Un livre pour découvrir le cycle de la vie à travers l'histoire d'une feuille qui refuse de quitter son arbre à la fin de l'automne. C'est la fin de l'automne et Firmin est la dernière feuille du grand chêne. Lorsque le merle Martin lui suggère de rejoindre les autres feuilles qui jonchent le sol, Firmin refuse : il est heureux là où il est et ne veut pas quitter son arbre, sa maison depuis qu'il est jeune et vert. Au fil du temps, le merle, le champignon, le ver, l'écureuil... lui font comprendre qu'il a un rôle essentiel à jouer dans le cycle de la vie en constante évolution. Firmin se dit alors qu'il est peut-être enfin temps de vivre l'aventure de sa vie...