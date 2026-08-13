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Le grand saut de Firmin

Mike Barfield, Momoko Abe

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Un livre pour découvrir le cycle de la vie à travers l'histoire d'une feuille qui refuse de quitter son arbre à la fin de l'automne. C'est la fin de l'automne et Firmin est la dernière feuille du grand chêne. Lorsque le merle Martin lui suggère de rejoindre les autres feuilles qui jonchent le sol, Firmin refuse : il est heureux là où il est et ne veut pas quitter son arbre, sa maison depuis qu'il est jeune et vert. Au fil du temps, le merle, le champignon, le ver, l'écureuil... lui font comprendre qu'il a un rôle essentiel à jouer dans le cycle de la vie en constante évolution. Firmin se dit alors qu'il est peut-être enfin temps de vivre l'aventure de sa vie...

Par Mike Barfield, Momoko Abe
Chez Kimane

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Auteur

Mike Barfield, Momoko Abe

Editeur

Kimane

Genre

Autres éditeurs (K à O)

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Le grand saut de Firmin

Mike Barfield, Momoko Abe

Paru le 13/08/2026

32 pages

Kimane

14,95 €

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Scannez le code barre 9782383225218
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