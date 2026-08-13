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Take Me, I'm Yours Tome 3

Punch rabbit One, RoseBean, One Punch Rabbit

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Après s'être réveillée d'un long coma, Chanyang mène une vie ordinaire. Un jour, l'esprit d'un homme qui fait la une des journaux lui demande de l'aider à découvrir le mystère qui se cache derrière son accident... Une romance adulte qui met en scène Chanyang, une femme qui mène une vie ordinaire après être sortie d'un long coma. Un jour, l'esprit d'un homme apparaît chez elle et lui demande de l'aider. Il s'agit de Jian, l'héritier du groupe Baekgyeong et actuellement dans le coma après un accident suspect. Il n'a que trois mois devant lui pour résoudre le mystère de son accident !

Par Punch rabbit One, RoseBean, One Punch Rabbit
Chez Kbooks

|

Auteur

Punch rabbit One, RoseBean, One Punch Rabbit

Editeur

Kbooks

Genre

Sunjung (shojo)

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Take Me, I'm Yours Tome 3

Punch rabbit One, RoseBean, One Punch Rabbit

Paru le 13/08/2026

224 pages

Kbooks

14,95 €

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Scannez le code barre 9782382880784
9782382880784
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